Упал с тарзанки в озеро: в Волгограде утонул подросток

Следственный комитет проводит проверку.

Трагично закончились развлечения двух школьников на небольшом озере возле поселка Верхняя Ельшанка в Волгограде. Подростки 9 июня 2022 года отправились туда кататься на тарзанке – это было обычное их летнее времяпрепровождение. Но во время одного из прыжков тарзанка оборвалась и 15-летний мальчик упал в озеро. Школьник не умел плавать и пошел ко дну. Его друг сразу же побежал за взрослыми, а те вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вместе с очевидцами достали тело ребенка из воды. Но реанимационные действия не принесли результата. Мальчик утонул. О ЧП сразу же сообщили родителям.

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.