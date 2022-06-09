Пьяный мужчина избил доставщика еды и разнес подъезд в Волгограде

"Скорая" доставила дебошира в больницу.

Настоящая битва произошла вечером 8 июня в одном из домов по улице 8-я Воздушная в Дзержинском районе Волгограда. Пьяный волгоградец напал на доставщика еды. О происшествии рассказала в соцсетях жительница подъезда, где все и случилось.

К ним в одну из квартир приехал доставщик еды "Самокат". К несчастью, в это же время домой возвращался один из жильцов. Он был очень пьян и зол – по слухам мужчина до этого поссорился с женой. Сначала мужчина снес почтовые ящики, затем зашел в лифт, где с ним ехал курьер. Дебошир стал цепляться к попутчику. А на 16 этаже, когда оба вышли из кабины, началась жестокая драка. Курьер начал кричать. Ввязываться в драку соседи не стали, а вызвали полицию. Понадобилась и «скорая». В результате конфликта задира получил сотрясение головного мозга, его доставили в больницу.

- Заявления на 45-летнего волгоградца поступили от ТСЖ по факту повреждения имущества и от доставщика еды по факту получения им травм, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ситуацию также прокомментировали в "Самокате".

- В настоящее время мы на связи с курьером-партнёром и компанией, где он трудоустроен. По заключению врачей, жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.