В Волгограде эвакуировали политехнический университет

Вчера студенты вышли на улицу по своей воле - ради массовой зарядки. Сегодня им пришлось покинуть здание из-за писем с угрозами. Фото: ВолгГТУ.

Всех, кто находился в главного корпусе волгоградского технического университета на проспекте Ленина, 28 днем 9 июня, срочно попросили покинуть здание. Руководство получило анонимные послания о том, что здание заминировано. Студентам, преподавателям, научным сотрудникам пришлось побросать свои дела и собраться на улице, куда тем временем прибыли экстренные службы. Очевидцы сообщают, что в здание зашли кинологи с собаками.

Это далеко не первое минирование учебных заведений в городе. Лжетеррористы постоянно срывают уроки в школах и вузах. Волгоградский университет только за неделю эвакуировали дважды. Никаких опасных предметов, естественно, не нашли.

9 июня школьники писали ЕГЭ по обществознанию. По сообщению городского комитета образования, на всех пунктах по сдаче единого госэкзамена было спокойно, все прошло в штатном режиме.