Волгоградцев приглашают поиграть в игры докомпьютерной эры

Игры будут подвижными. Фото: Максим Хмызов

Комсомольский сад в предпраздничную субботу, 11 июня 2022 года, в 16.00 приглашает жителей Волгограда на шестой фестиваль «Игры докомпьютерной эры». Дети и взрослые смогут ненадолго забыть о гаджетах и окунуться в мир почти забытых дворовых игр. В программе развлечений - салки, прятки, классики, вышибалы и многое другое. Причем играть дети будут не в одиночку, а командами, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

- Команды посоревнуются в ловкости, сплоченности и скорости и получат призы за прохождение всех этапов фестиваля, - рассказали в парке.

Этапами будут те самые игры, в которые раньше играли в каждом волгоградском дворе. Команду можно сформировать из желающих уже в парке или привести с собой. Правила объяснят на месте. Возраст участников неограничен. Команда может быть не только детской, но и взрослой. Регистрация начнется с 15.30. вход для всех свободный.

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