В Волгограде задержали курьера телефонных аферистов, которые обманули 10 пенсионеров

Курьер был местным. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция задержала 41-летнего ранее судимого мужчину, который работал на подхвате у телефонных аферистов. Установлена его причастность минимум к 10 подобным преступлениям. Он был курьером, который забирал деньги у пенсионеров и переводил их мошенникам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- В криминальной схеме задержанный выполнял роль курьера – занимался сбором и переводом денежных средств, полученных в результате совершения телефонных мошенничеств, - рассказали в ведомстве.

По версии полиции, задания волгоградскому курьеру приходили из расположенного за границей кол-центра. Общался с кураторами мужчина через мессенджер. Сначала пенсионерам сообщали о том, что их родные попали в ДТП, затем разводили на деньги, за которыми и приходил местный сообщник. Суммы были разные – от 100 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Таких эпизодов было минимум десять.

Сейчас следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу и выясняют, сколько еще эпизодов мошенничества с его участием осталось «за кадром».