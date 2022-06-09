Дожди, грозы и штормовой ветер накроют Волгоградскую область в праздничные выходные

Область накроют дожди и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу перед длинными праздничными выходными июня 2022 года в Волгограде и области будет стоять 30-градусная жара и сушь, но уже в субботу в регион нагрянет непогода. В выходные 11 и 12 июня область накроют дожди, грозы и штормовой ветер, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском гидрометцентре.

По данным ЦГМС, в субботу 11 июня в Волгограде заметных осадков не ожидается. Ночью будет прохладно – 16-18 градусов, днем жара до плюс 32. В День России 12 июня в городе пройдут небольшие дожди, во время грозы шквалистый ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду. При этом температура существенно не понизится: ночью – плюс 17-19, днем – плюс 29-31. А вот в районах Волгоградской области ночью в выходные местами похолодает до 8-13 градусов, днем местами будет жарить до плюс 34.