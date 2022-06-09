Волгоградец ответит в суде за убийство, совершенное 19 лет назад

Следователи раскрыли убийство 19-летней давности. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде перед судом предстанет 37-летний неоднократно судимый мужчина, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве, совершенном 19 лет назад. Еще будучи несовершеннолетним, пьяный волгоградец до смерти избил знакомого из-за дефекта речи, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, трагедия произошла 6 сентября 2002 года на проспекте Столетова в Красноармейском. Пьяный волгоградец встретил сидящего на лавочке знакомого 29-летнего парня и начал высмеивать его за дефекты речи. Тот решил уйти, но разгоряченный спиртным молодчик избил его до полусмерти.

Через несколько дней молодой человек скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Раскрыть дело по «горячим» следам не удалось, только в этом году на след убийцы вышли криминалисты. После задержания тот во всем сознался. Впереди суд.