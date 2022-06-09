В Волгограде появится премия имени Олега Иншакова

В честь Олега Иншакова также названа улица в Волограде. Фото: ВолГУ

9 июня в администрации Волгоградской области прошло заседание совета по экономике. На нем выступил Андрей Бочаров. Он говорил про важность взаимодействия с экспертами практиками, с научным сообществом в области экономики. Благодаря совместным усилиям удалось стабилизировать социально-экономическую обстановку в регионе в непростое время. Губернатор предложил отмечать лучших в этой сфере. А премию учредить в честь известного профессора Олега Иншакова, которому в конце июня исполнилось бы 70 лет.

- Мне посчастливилось — мы неоднократно с ним общались, дискутировали, обсуждали вопросы развития экономики Волгоградской области и внедряли на практике его предложения, - поделился Андрей Бочаров.

Как рассказал губернатор, советы профессора помогли продвинуться в решении задач развития.

Участники совета поддержали инициативу губернатора. В ближайшее время проработают регламент и условия для получения премии имени Олега Иншакова.