В домах Волгоградской области обнаружили 1346 утечек газа и неисправностей оборудования

Газовое оборудование требует особого внимания. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года в Волгоградской области провели 885 рейдов по проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также исправности дымовых и вентиляционных каналов. Представители Госжилнадзора вместе с сотрудниками специализированных организаций уже проверили более 2,7 тысячи многоквартирных домов и частных домовладений. В результате обнаружили 1346 нарушений, среди которых утечки газа и неисправность оборудования, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной ГЖИ.

Все эти нарушения могли привести к трагическим последствиям. Волгоградцы хорошо помнят взрывы газа в Советском и Дзержинском районах. Угарный газ тоже нередко становится причиной смерти детей и взрослых. Тихий убийца подстерегает людей во время приема ванной.

В Госжилнадзоре напоминают, что специалисты должны проводить осмотр и техобслуживание газовых плит, колонок и котлов не реже раза в год - проверять герметичность соединений, работу автоматики, обнаруживать утечки газа. Воздухообмен в дымовых и вентканалах контролировать должны еще чаще - три раза в год. При этом жильцы по закону обязаны впустить проверяющих в свой дом. Тем, кто не обеспечит доступ, грозят штрафы.