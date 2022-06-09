В Волгограде восстанавливают ограду лицея №5

Фото: мэрия

В Волгограде идет капремонт ограждения одного из корпусов лицея №5 на улице Кубанской, 20. В границах улиц Кубанской и Донецкой уже полностью оштукатурили столбы и цоколь забора. Завершить работы и сдать объект должны в июле 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Также подрядчик сделает новое ограждение из 53 секций со стороны улиц Чапаева и Рокоссовского на границе со сквером 8 Марта. После подрядчик восстановит газон и поливочный водопровод. Так что убогий разрушающийся забор рядом с благоустроенной территорией уже не будет резать глаз.