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Общество9 июня 2022 7:59

В Волгограде восстанавливают ограду лицея №5

Работы на Кубанской, 20 должны завершить в июле
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото: мэрия

Фото: мэрия

В Волгограде идет капремонт ограждения одного из корпусов лицея №5 на улице Кубанской, 20. В границах улиц Кубанской и Донецкой уже полностью оштукатурили столбы и цоколь забора. Завершить работы и сдать объект должны в июле 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Также подрядчик сделает новое ограждение из 53 секций со стороны улиц Чапаева и Рокоссовского на границе со сквером 8 Марта. После подрядчик восстановит газон и поливочный водопровод. Так что убогий разрушающийся забор рядом с благоустроенной территорией уже не будет резать глаз.