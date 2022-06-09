В Волгограде самыми дорогими вакансиями стали «кадровик» и агроном

Самая "дорогая" вакансия - 100 тысяч рублей. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Волгоградская область не отличается высокими зарплатами. Даже вакансии для волгоградцев предлагают недорогие, особенно если сравнивать с другими регионами. По данным сайта по поиску работы SuperJob, самое дорогое предложение июня – это 100 тысяч за должность HR Generalist, который должен решать кадровые вопросы, заниматься анализом рынка труда и автоматизацией бизнес-процессов. Эту же сумму готовы платить агроному. К зарплате обещают стимулирующие выплаты, соцпакет, обеды, служебное жилье. Третье место в рейтинге вакансий занял консультант «1С». Ему обещают 60 тысяч рублей, соцпакет и официальное оформление. Не очень густо.

Кстати, в других городах, особенно столицах, ценники совсем другие. Так, врач-стоматолог может получать в Москве от 350 тысяч рублей, А в Питере специалисту по тендерам заплатят 280 тысяч рублей.

Кстати, одна из самых востребованных работ на данный момент - это курьер. Платят им неплохо. Небольшой оклад, а все остальное – сколько наездишь. Особенно актуален доставщик в область, многие уже переехали жить на дачу и в загородные дома.