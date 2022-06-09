Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 7:37

ЕГЭ на сто баллов сдали 20 человек в Волгоградской области

16 максимальных оценок получили одиннадцатиклассники и 4 – выпускники прошлых лет
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Экзамены продлятся до 2 июля.

Экзамены продлятся до 2 июля.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны первые итоги ЕГЭ-2022 в Волгоградской области. Сразу 20 выпускников региона сдали экзамены на 100 баллов. Отличились вчерашние школьники на ЕГЭ по литературе – 7 высших оценок и по химии – 9 человек получили максимальный балл. Это выпускники школ Волгограда, Волжского, Камышина, Петров Вала, Михайловки и Дубовки. Еще 4 стобалльных оценки по литературе, истории и биологии в досрочный период получили выпускники прошлых лет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомобразования Волгоградской области.

- Результаты первых экзаменов демонстрируют качественную подготовку выпускников, - отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

Продлится основной период ЕГЭ до 2 июля. Выпускники уже сдали обязательные русский язык и математику, а также географию, литературу, химию, , историю и физику. 9 июня ребята сдают обществознание – это самый популярный экзамен по выбору, на который зарегистрировались более 4,7 тысяч человек. Результатов придется ждать до 24 июня. Впереди еще ЕГЭ по иностранным языкам, биологии и информатике.