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Общество9 июня 2022 7:24

В Волгограде инвалид добился себе специального матраца только через прокуратуру

Лежачему пациенту долгое время отказывали в средстве реабилитации
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Суд встал на сторону инвалида.

Суд встал на сторону инвалида.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В прокуратуру Краснооктябрьского района с письмом обратился местный житель. Мужчина – инвалид первой группы, сам он не передвигается. Почти все время проводит в постели. Он самостоятельно пытался добиться выделения ему специального противопролежневого матраца с компрессором. Это избавило бы от многих и многих проблем. Но каждый разприходили отказы. Только когда с иском в суд в его интересах обратилась прокуратура, чиновники начал действовать.

- По решению суда Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обязано предоставить инвалиду техническое средство реабилитации, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

И это они уже сделали.