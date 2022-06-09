Павла Ярославцева назначили новым руководителем комитета госзакупок Волгоградской области

Павел Ярославцев долгое время был замом в этом же комитете. Фото: администрация Волгоградской области

Кандидатуру Павла Ярославцева политсовет партии «Единая Россия» одобрил еще на прошлой неделе. Оставалось, чтобы свое слово сказали в руководстве Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, решение принято: Павел Ярославцев будет руководить комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.

Известно, что Ярославцев окончил ВолгГТУ, а в 2016 прошел профессиональную переподготовку по программе «Эксперт в сфере закупок». За его плечами много курсов и специализаций по этой тематике. С 2007 по 2015 он трудился в мэрии, работал по муниципальным заказам и закупкам. В 2015 получил должность заместителя директора ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок». А с 2016 года работал замом у прежнего руководителя комитета Анны Чупахиной. Она умерла после продолжительной болезни в возрасте 48 лет в январе 2022 года. С этого периода комитет был без начальника до сегодняшнего дня.