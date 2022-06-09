Больницу Фишера в Волжском возглавил Константин Позднышев

Константин Позднышев. Фото: облздрав

Кандидатуру нового главного врача городской клинической больницы №1 имени Фишера в Волжском утвердили на всех уровнях. По предложению экспертного совета возглавил медучреждение Константин Позднышев, который до этого «командовал» больницей №5 Волгограда – одним из главных ковидных госпиталей региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Перед новым руководителем поставлены задачи по дальнейшей модернизации опорного медицинского учреждения Заволжья, а также повышению доступности и качества медицинской помощи в учреждении, - рассказали в облздраве.

Напомним, в больнице Фишера уже несколько лет идет капремонт и масштабное переоснащение. Выпускник Волгоградского медуниверситета Константин Позднышев работает в медицине два десятка лет. В 2016 году стал главврачом Среднеахтубинской ЦРБ, в 2017-м возглавил больницу Ильича в Волгограде, теперь будет работать в главном медучреждении Волжского.