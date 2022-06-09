В Волгограде в соборе Александра Невского пройдет фестиваль колокольного звона

Фестиваль начнется после Литургии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

12 июня намечено множество мероприятий. Но одно из самых красивых и музыкальных –фестиваль колокольного звона. Он пройдет в соборе Александра Невского.

С утра там состоится Литургия, а после нее будут показывать свое мастерство лучшие звонари не только Волгоградской области, но и из других регионов страны. «Александровский звон» посвятили дню рождения святого великого князя Александра Невского. Мероприятие благословил митрополит Волгоградский Камышинский Феодор.

Перезвоны будут слышны на всю округу, но лучшие зрительские места - в Александровском сквере напротив собора. Только не забудьте с собой масло от мошки и репелленты от комаров. Нашествие насекомых в самом разгаре.