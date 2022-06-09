Серийного грабителя пенсионеров задержали в Волгограде

Эти нападения могут оказаться далеко не единственными. Кадр видео Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В последние дни на юге Волгограда произошло разу несколько нападений на пожилых людей. Грабитель угрожал пенсионерам ножом и пневматикой, жестоко избивал, чтобы забрать несколько тысяч рублей. Накануне в Красноармейском районе задержан 33-летний подозреваемый в серии разбойных нападений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Волгоградец ранее уже был судим за кражу и во всем признался. Как установила полиция, скрыв лицо под медицинской маской, он пришел в квартиру 81-летней пенсионерки, чтобы якобы сверить коммунальные платежки. Угрожая ножом, он зашел внутрь и вынес 5 тысяч рублей, ноутбук и банковскую карту. Далее было еще более жестокое нападение на 96-летнюю женщину. Разбойник стрелял из пневматики, бил, угрожал, и разжился всего парой тысяч рублей. А вот в результате налета на пожилого камышанина добычей стала 21 тысяча.

Вскоре разбойнику изберут меру пресечения. В полиции полагают, что эти нападения могут оказаться далеко не единственными в серии разбоев.