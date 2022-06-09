В Волгограде сделают галерею-граффити под открытым небом на нижней террасе Набережной

В Волгограде может появится новый арт-объект длиной в несколько километров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бетонные плиты подпорных стен Центральной набережной совсем не радуют глаз. Власти Волгоградской области решили, что нужно сделать их яркими и концептуальными. Для этого центр ВЯЗ пригласил молодых архитекторов и художников к обсуждению идеи, что и как можно изобразить на стенах, чтобы было видно и с Волги, и на берегу. Идей оказалось много. Например, сделать своеобразный экскурс в историю Царицына-Сталинграда-Волгограда, изобразить самых интересных и значимых для города людей. Были идеи отразить и футбольную тематику – ЧМ-2018, который проходил в Волгограде. Из соцсетей поступило предложение превратить набережную в книгу, страницы которой можно читать и смотреть.

Пока окончательного решения нет. От волгоградцев ждут еще идей для воплощения на бетоне.

- Предложения с инициативами, эскизы и готовые дизайн-проекты принимаются до 10 июня. Их можно отправить на эл. почту: grad@volgadmin.ru и vyaz@kdm34.ru, - пояснили в мэрии Волгограда.