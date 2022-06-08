В Волгоградской области похоронят погибшего в спецоперации Героя России

За проявленное в бою мужество подполковника Вадима Герасимова представили к званию Героя России. Фото: администрация Котельниковского района.

В городе Котельниково Волгоградской области 9 июня 2022 года простятся с погибшим в специальной военной операции на Украине земляком. За проявленное в бою мужество комбата, подполковника Вадима Герасимова представили к высокому званию Героя Российской Федерации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котельниковского района.

- Проститься с Героем России можно будет 9 июня 2022 года в 11.00 в Центре досуга и кино, - рассказали в администрации района.

Вадим Герасимов родился в Котельниково, здесь же окончил школу. После решил стать военным и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Сначала служил на Северном Кавказе. Затем прошел обучение в Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе и командовал батальоном в Ленинградской области. Ему было 36 лет.