Под Тамбовом фермер застрелил владельца зернохранилища в Волгоградской области

После огнестрельного ранения бизнесмен не выжил. Фото: прокуратура тамбовской области.

СКР по Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту убийства 8 июня 53-летнего Юрия Хохлова, известного бизнесмена, который владеет пунктом хранения зерна «Гора Восточная» в Урюпинском районе Волоградской области. Волгоградское предприятие входит в агрогруппу АСБ, подразделения которой расположены в Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской областях.

Известно, что бизнесмен, которого называли "сахарным королем", отправился на встречу с фермером в село Рудовка Пичаевского района. Мужчины поссорились: аграрий засеял подсолнечником земли предприятия. После словесного конфликта крестьянин выстрелил в предпринимателя из ружья, затем отправился на берег реки. Его тело нашли в машине. А Юрий Хохлов погиб на месте от полученного смертельного ранения.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Прокуратура региона взяла расследование под свой контроль.