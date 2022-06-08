В Волгоградской области открыли отделение для реабилитации пациентов после пересадки органов

Фото: Администрация Волгоградской области

Первое в России реабилитационное отделение для пациентов после трансплантации открыли в Волгоградской области. Оно появилось в Волжском в филиале Центра трансплантологии им. академика В.И. Шумакова. В открытии принял участие директор федерального центра, главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ России Сергей Готье. В отделении будут проходить реабилитацию пациенты, которые перенесли пересадку органов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Раньше реабилитация не была соединена в один комплекс лечебных мероприятий, которые должен проходить пациент с пересаженным органом. Мы не должны останавливаться и рассчитываем, что этот опыт получит распространение, - рассказал Сергей Готье.

В отделении установлено современное оборудование. В нем есть залы для лечебной физкультуры, для занятий на специальных тренажерах, кабинеты массажа и физиопроцедур. Реабилитацию смогут проходить пациенты после пересадки так называемых «солидных» органов, а также после хирургического, кардиологического, диализного, неврологического и других видов лечения.

- Думаю, что новое отделение займёт достойное место в системе реабилитации, мы проработаем возможность оказания помощи потокам пациентам и других профилей, - заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.