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Происшествия8 июня 2022 12:58

В Волгограде Росприроднадзор выясняет причины пожара на территории военного городка

Возгорание произошло вечером 7 июня в Дзержинском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Вечером 7 июня многие жители Волгограда видели черный столб черного дыма. Пожар случился в промзоне Дзержинского района, по информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в 18.00. Горели заброшенные склады военного городка. На место ЧП прибыли инспекторы Росприроднадзора для выяснения причин. Они установили, что территория захламлена отходами производства и потребления, в основном строительным мусором, старыми автомобильными покрышками. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Так как территория, где произошел пожар, принадлежит войсковой части, информация о нем будет направлена в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона. Известно, что во время ЧП пострадавших не было.