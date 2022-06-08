На День России в небо запустят салюты-смайлики

Салют продлится 3,5 минуты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

12 июня в Волгограде пройдет множество мероприятий. Что-то состоится в районах городах, часть событий намечена в центре Волгограда. Праздничным завершением Дня России будет большой салют. Причем особенный. В небо запустят 20 смайликов, будут также бабочки и шляпы. Завершится фейерверк, как и положено в этот день, российским триколором.

Начало салюта в 22-00, продлится он 3,5 минуты. Увидеть красоту можно и в ЦПКиО, и даже с другого берега Волги.

Кстати, тем, кто любит танцевать, предоставят такую возможность. В парке целый день будет идти Танцевальный фестиваль. Покажут разные стили. Кстати, присоединиться никто не запрещает.