В Волгограде восьмерых болельщиков махачкалинского «Анжи» оштрафовали за файеры

Болельщики "Анжи" устроили пиротехническое шоу на стадионе "Зенит". Фото: Единый фан-портал "Ротора".

Краснооктябрьский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности болельщиков махачкалинского «Анжи». Штрафы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований получили 8 человек. Они использовали файеры во время матча 34-го тура первенства ФНЛ-2 с «Ротором-2», который прошел на стадионе «Зенит» в Волгограде 5 июня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, болельщики использованием пиротехники создали угрозу собственной безопасности и других лиц.

На суде все 8 болельщиков признали вину, пояснив, что пиротехническое шоу устроили из-за своей эмоциональности. «Анжи» в том матче разгромил «Ротор-2» со счетом 4:0. Но радоваться у поклонников команды из Дагестана поводом не было. Фактически эта игра стала последней для махачкалинского клуба, который прекращает свое существование.

Болельщикам, которые использовали файеры, были наказаны штрафами по 10 тысяч рублей. Также им запретили в течение года посещать спортивные мероприятия.