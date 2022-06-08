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Происшествия8 июня 2022 11:47

Взрыв от авиабомбы напугал жителей Советского и Кировского районов Волгограда

Снаряд уничтожил пиротехнический расчет из Ростова
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Бомбу уничтожили в плановом порядке.

Бомбу уничтожили в плановом порядке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Около часа дня 8 июня группы соцсети и месенджеры жителей Кировского и Советского района стали разрываться от вопроса: что опять рвануло в городе. Волгоградцы, живущие ближе к ТЦ «Акварель» слышали сильный грохот. А один из пользователей опубликовал фото со столбом пыли и дыма.

В МЧС по Волгоградской области пояснили, что в 12-50 Пиротехнический расчет Донского спасательного центра из Ростовской области обезвредил авиабомбу. Ее нашли в Советском районе 4 июня недалеко от торгового центра при проведении земляных работ.

- Сделали это в Городищенском районе на полигоне, где обычно и проводят подобные работы. Возможно, этот звук и слышали жители Волгограда, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Удивительно, но жители самого Городища никаких взрывов не слышали, зато волгоградцы из ЖК «Родниковая Долина» и «Санаторный» видимо отличаются великолепным слухом.