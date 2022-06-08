Школу в микрорайоне Комарово в Волгограде откроют в 2025 году

Жители "Комарово" жаловались в редакцию, что по такой дороге их дети ходят в школу. И просили построить им новое здание поближе. Фото: Александр Фесенко.

Эту школу жители Комарово выпрашивают у властей Волгограда давно: микрорайон отстроили, жильцов с детьми очень много, а до ближайших школ приходится или ехать на маршрутках, или идти больше километра по дороге без тротуаров через камыши. Жители жаловались не раз, в мэрии отвечали – школа в планах. И готовили заявку, чтобы попросить финансирование. 8 июня 2022 года губернатор Андрей Бочаров сообщил, что деньги будут выделены: Минпросвещение одобрило заявку Волгоградской области. Планируется, что общеобразовательное учреждение на 1224 места будут строить за счет средств нацпроекта «Образование».

Сейчас область готовит все документы на проектирование и строительство объекта. Возвести новое здание хотят за 2,5 года. Строители должны будут закончить работы летом, чтобы школа успела пройти лицензирование и оснащение мебелью и оборудованием. А 1 сентября 2025 года принять учеников.

В администрации Волгоградской области сайту volgograd.kp.ru сообщили, что в ЖК «Комарово» и ЖК «Новокомарово» проживают более 4000 тысяч семей с детьми. Власти построили для них 2 детских сада и дорогу.