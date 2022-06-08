Под Волгоградом топливо с нефтебазы залило хутор

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Нехаевском районе Волгоградской области Росприроднадзор и прокуратура провели проверку после утечки дизельного топлива с нефтебазы ООО «Михайловское». Оно разлилось по земельному участку в хуторе Успенка. По итогам лабораторных исследований в почве было установлено превышение загрязняющих веществ – нефтепродуктов и фенолов летучих. Площадь загрязнения составила 732 квадратных метра, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Был произведен расчет ущерба почве. Его сумма составила 8 миллионов 145 тысяч рублей. Материалы были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.