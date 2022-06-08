Два волгоградских учебных заведения оказались в конце рейтинга 100 лучших вузов России

Вуз упал в рейтинге на 7 пунктов по сравнению с прошлым годом. Фото: сайт ВолГУ

Два волгоградских вуза попали в список 100 лучших вузов России: ВолГУ и ВолгГТУ. И уже не первый раз. Правда, они оказались в самом конце списка. Так, ВолГУ расположился на 83 месте, хотя в прошлом году был на 76.

При составлении рейтинга учитывались три показателя. Условия получения качественного образования - в этой категории смотрят регалии и звания преподавателей, проходные баллы будущих студентов при поступлении, оценка представителями академических кругов. Второй - востребованность учеников (а для студентов это едва ли ни главный показатель сейчас). Для определения ранга обращали внимание на трудоустройство бывших студентов, их зарплаты, трудоустройство в ведущие компании страны. Третий - уровень научно-исследовательской деятельности. Для этого пункта брали во внимание количество научных публикаций, патентов, сумму денег, привлеченную на гранты, количество грантов и так далее. ВолГУ по первому пункту получил 58 ранг среди вузов, по востребованности - 105 ранг, а по научной деятельности всего лишь 150.

Политех получил общее 92 место, и даже поднялся на один пункт по сравнению с 2021 годом. Условия получения качественного образования у вуза невысокий. Он на 116 месте по этому показателю. Зато по востребованности выпускников у него 87 ранг, а по уровню научной деятельности обошел многие российские учебные заведения – 67.