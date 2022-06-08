В Волгограде возле ТЦ «Акварель» нашли авиабомбу времен войны

До сих пор в Волгоградской области находят бомбы времен войны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

8 июня в Городищенском районе на специальном полигоне уничтожат еще одну фугасную авиабомбу времен войны. Как сообщает МЧС по Волгоградской области, на место уже вызвали пиротехнический расчет Донского спасательного отряда центра из Ростовской области. 250-клограммовый снаряд нашли несколько дней назад строители, которые возводят продолжение улицы Электролесовской. Они рыли котлован и сделали опасную находку. На место тут же вызвали полицию, объект оцепили и поставили под охрану. Рядом находится ТЦ «Акварель» - вдруг кто решит прогуляться.

Напомним, авиабомбы находят в Волгограде и области даже спустя восемь десятков лет после войны. Их обезвреживают сотрудники МЧС и военные в зависимости от вида снаряда.