В Волгоградской области вода с пестицидами бьет по здоровью местных жителей

Пить воду из крана не советуют и городским жителям. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во многих районах Волгоградской области жители пьют некачественную воду и рискуют слечь с инфарктом, заявила заведующий кафедрой общей гигиеной и экологии ВолгГМУ Наталья Латышевская. Воду с пестицидами и нитратами употребляют в основном жители сельскохозяйственных районов. О том, что нужно срочно принимать меры, говорили на заседании тематической площадки «Экология» в ОНФ.

Специалисты сделали вывод, что во многих населенных пунктах рядом с водоемами находятся пастбища и сельхозугодья, на которых используют пестициды и удобрения. И загрязненные нитратами стоки попадают в реки, а потом с водой в организм людей. Студенты медуниверситета даже проводили исследования в реке Торгун Палласовского района. И признали воду небезопасной для людей.

- Использование некачественной воды, содержащей нитраты - это стоки от животноводства, минеральные удобрения - увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний почти в полтора раза. - Заявила профессор Наталья Латышевская. Профессор считает, что тратить деньги на больницы и оборудование можно будут бесконечно, если не повысить качество питьевой воды для жителей. Нужен контроль за сельскохозяйственной деятельностью – следить, чтобы аграрные работы не велись вблизи водоемов, где идет водозабор воды для людей.

Тем временем в комитете ЖКХ региона прокомментировали, что воду из реки Торгун никто не пьет. Для приготовления питьевой воды для жителей Палласовки и ближайших населенных пунктов воду берут из водохранилища на балке "Старая" и доводят до абонентов централизованно. Водохранилище заполняется из реки Волги. Вода проходит очистку на комплексе водоочистных сооружений.