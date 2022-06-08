В Волгограде улицу Губкина сузили до одной полосы

Дорогу сузили из-за ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Волгограда сузили дорогу на улице Губкина. Теперь там только одна полоса. Но это мера временная из-за ремонта проезжей части. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, водителям следует учитывать возможные временные затруднения и при движении в границах квартала выбирать альтернативные пути объезда – по улицам Федорова и Курчатова. Сколько по времени продлится сужение улицы Губкина, не уточняется.

Ремонт 400-метрвого участка улицы Губкина проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ранее были заменены бордюры, демонтировано старое полотно. Подрядчик укрепил основание проезжей части щебнем и обработал битумной эмульсией. Всего выполнено более половины из запланированных работ.