40 процентов волгоградцев никогда не матерятся, а 10 процентов на нем разговаривают

Волгоградцы поддерживают штрафы за мат в присутствии детей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все лингвисты уже давно признали, что нецензурная лексика – это тоже часть русского языка. Но кто-то на ней разговаривает, а кто-то не позволяет себе подобные вещи. Аналитики сайта по поиску работы SuperJob выяснили, как волоградцы относятся к мату и штрафам за него.

10 процентов опрошенных волгоградцев часто употребляют в своей речи нецензурные выражения, 50 процентов лишь иногда, в минуты гнева, могут позволить себе пару бранных слов. А 38 процентов не выругаются даже если сильно ударили палец на ноге.

Причем чаще используют мат мужчины. Среди тех, кому от 35 до 44 брань можно услышать чаще. 58 процентов тех, кому еще нет 35, также матерятся.

Российские педагоги весьма обеспокоены тем, что все чаще матерятся дети, которые слышат его от взрослых. Поэтому они вышли с инициативой: штрафовать за нецензурную лексику в присутствии несовершеннолетних. К подобной инициативе отношение разное. Но все же большинство за такую меру. Кстати, именно старшее поколение выступает за подобную цензуру. Также за нее те, кто сам не ругается.