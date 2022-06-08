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Происшествия8 июня 2022 7:39

Под Волгоградом водитель «Лады» насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Полицейские устроили поиски автомобилиста
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пострадавший скончался до приезда скорой помощи

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью в Еланском районе Волгоградской области велосипедист погиб под колесами автомобиля. В 00.05 на 11-м километре трассы «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская» машина наехала на 38-летнего мужчину, который двигался на велосипеде. После ДТП водитель не оказал помощи пострадавшему, а уехал с места аварии, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Велосипедист скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские организовали поиск автомобилиста. Они установили его личность и задержали. Им оказался 25-летний житель Еланского района, который сбил мужчину на «Ладе Приора». Следователи возбудили уголовное дело.