Под Волгоградом водитель «Лады» насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью в Еланском районе Волгоградской области велосипедист погиб под колесами автомобиля. В 00.05 на 11-м километре трассы «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская» машина наехала на 38-летнего мужчину, который двигался на велосипеде. После ДТП водитель не оказал помощи пострадавшему, а уехал с места аварии, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Велосипедист скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские организовали поиск автомобилиста. Они установили его личность и задержали. Им оказался 25-летний житель Еланского района, который сбил мужчину на «Ладе Приора». Следователи возбудили уголовное дело.