В Волгоградской области садоводы накопили долгов за свет на 300 млн рублей

Волгоградские СНТ накопили долгов за свет на 300 млн Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградские садоводы и дачники накопили большую сумму долгов за электроэнергию. В Волгоградской области задолженность СНТ за свет превысила 300 млн рублей. «Волгоградэнергосбыт» применяет при взыскании долгов с СНТ все меры, которые предусмотрены российским законодательством. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в компании. Также отмечается, что задолженностей можно избежать. Все зависит от руководства СНТ и его умения работать с садоводами-должниками, незаконными подключениями к сетям.

Для разъяснительной работы с «проблемными» СНТ «Волгоградэнергосбыт» подготовил памятку для председателей объединений садоводов по взысканию долгов за свет. Она содержит алгоритм действий по отношению к неплательщику, предусмотренный законодательством, образцы документов. Также указан порядок заключения договора пользования объектами электросетевого хозяйства товарищества, необходимый для передачи его в ведение специализированной организации.