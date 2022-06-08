В Волгограде суд взыскал с супруги депутата Госдумы Андрея Гимбатова почти 800 тысяч рублей долга

За прошлый год Светлана Гимбатова заработала 25 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Долги есть не только у обычных волгоградцев, но и у тех, кто занимает весьма высокое положение. Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение в отношении ИП Гимбатовой, которое принадлежит супруге депутата Госдумы Андрея Гимбатова. Как следует из материалов дела, с иском в суд обратились ООО «Концессии теплоснабжения». Они требовали взыскать с индивидуального предпринимателя 731 тысячу рублей долга. Также 39 тысяч рублей пени. Возражений об уменьшении суммы или несогласие с ней в суде ответчик не высказал. Так что судья постановил ИП Гимбатовой выплатить долг полностью. Кроме того женщина должна заплатить 18 тысяч рублей государственной пошлины. Общая сумму 788 тысяч рублей.

Кстати, судя по доходам волгоградки, это не критично для ее бюджета. За прошлый год она задекларировала 25 миллионов рублей. А ее супруг – депутат Госдумы, в 20 раз меньше: 2 миллиона 644 тысячи рублей. Добытчиком в семьей парламентария, видимо, считается жена.