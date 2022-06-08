В Волжском скончался заслуженный врач РФ Владимир Дементьев

Владимир Дементьев с 1975 года работал в больнице Фишера. Фото: ГКБ №1 им. С.З.Фишера.

В городе Волжский Волгоградской области скончался заслуженный врач Российской Федерации Владимир Дементьев. Печальную новость сообщили в больнице имени Фишера, где работал врач-хирург, отличник здравоохранения. Владимиру Дементьеву было 74 года.

Владимиру Дементьеву было 74 года. Фото: ГКБ №1 им. С.З.Фишера.

- Владимир Николаевич всегда говорил, чтобы помочь человеку и спасти жизнь, необходимо быть оптимистом, любить жизнь, людей. Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества, коллег и учеников, - отметили в больнице имени Фишера.

Владимир Дементьев проработал в сфере здравоохранения 51 год. В 1975 году он стал врачом хирурга поликлиники больницы имени Фишера. С 1982 по 2014 год занимал должность заведующего хирургического отделения №1. После Владимир Дементьев не ушел из медицины, а продолжал работать хирургом.