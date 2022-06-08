Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 5:59

В Волгограде экс-профессор ВолГУ заплатит 30 тысяч штрафа за фейки в интернете

Свою вину Роман Мельниченко не признал
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
У Мельниченко есть право обжаловать приговор.

У Мельниченко есть право обжаловать приговор.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мировой суд Советского района Волгограда вынес решение в отношении Романа Мельниченко, бывшего профессора ВолГУ. Мужчину обвиняли по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ. По версии обвинителя волгоградец распространил в социальной сети «ВКонтакте» недостоверную информацию, которая дискредитирует военную операцию, которую проводит Россия на территории Украины. Сам ученый свою вину не признал, а видео посчитал обучающими и не несущими кому-либо угрозы. Со своей страницы он их давно удалил. Защитники профессора настаивали на психолого-лингвистической экспертизе, но суд не посчитал ее необходимой.

- Суд изучил все предоставленные участниками процесса материалы и признал вину Романа Мельниченко. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградском областном суде.

Кстати, из университета волгоградца уволили еще до суда.