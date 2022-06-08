В Волгограде экс-профессор ВолГУ заплатит 30 тысяч штрафа за фейки в интернете

У Мельниченко есть право обжаловать приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мировой суд Советского района Волгограда вынес решение в отношении Романа Мельниченко, бывшего профессора ВолГУ. Мужчину обвиняли по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ. По версии обвинителя волгоградец распространил в социальной сети «ВКонтакте» недостоверную информацию, которая дискредитирует военную операцию, которую проводит Россия на территории Украины. Сам ученый свою вину не признал, а видео посчитал обучающими и не несущими кому-либо угрозы. Со своей страницы он их давно удалил. Защитники профессора настаивали на психолого-лингвистической экспертизе, но суд не посчитал ее необходимой.

- Суд изучил все предоставленные участниками процесса материалы и признал вину Романа Мельниченко. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградском областном суде.

Кстати, из университета волгоградца уволили еще до суда.