350 деревьев высадили в ЦПКиО Волгограда этой весной

Свою липу в парке посадили и журналисты волгоградской "Комсомолки". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Старт процессу озеленения ЦПКиО был дан в 2017 году. С тех пор инвестор проекта, с которым городские власти подписали концессионное соглашение, уже высадил в парке 20 тысяч растений. Только этой весной в ЦПКиО обосновались 350 елей, кленов, акаций, лип, яблонь и других деревьев. Сажали их под контролем работников парка жители Волгограда, семьи с детьми, журналисты, общественники. Пейзаж дополняют 30 декоративных камней, привезенных с Эльбруса.

Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, на данный момент завершилась весенняя высадка растений. В дополнение к гидропосеву около входной группы и вдоль аллеи с сакурами на площади 4 тысячи квадратных метров рабочие продолжают укладывать рулонный газон на площади свыше 1200 квадратных метров. За период летних месяцев в парковой зоне планируется укладка еще около 8 тысяч квадратных метров газона. А осенью, когда позволит погода, снова приступят к высадке деревьев. Когда-нибудь парк вернет себе звание самой зеленой зоны Волгограда. Оборудованная система полива протяженностью 30 тысяч метров делает возможным уход за всеми насаждениями. Компания-исполнитель провела модернизацию парковой инфраструктуры.