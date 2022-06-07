В Волгограде на проспекте Жукова «ВАЗ» влетел в дерево

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 7 июня на проспекте Жукова в Дзержинском районе произошло ДТП, в котором травмы получили 2 человека. Примерно в 15.40 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-2112» между улицами Хорошева и Каспийской не справился с управлением. Машина наехала на бордюр между проезжими частями и врезалась в дерево. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Некоторые колеса автомобиля были на шипованной резине.

Автомобиль ехал на шипованной резине. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили водитель и 21-летняя девушка. Их увезли в больницу. Также еще двоих пассажиров медики осмотрели на месте ДТП, от госпитализации они отказались.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД Волгограда и следственно-оперативная группа. Пробка из-за ДТП на проспекте Жукова не образовалась.