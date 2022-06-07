Двух обвиняемых по делу о гибели в ДТП девочек-баскетболисток из Волгограда освободили в зале суда

5 девочек погибли. Фото предоставлено "КП" очевидцами.

В Ставропольском крае продолжается расследование дела по факту ДТП, которое произошло в Страстную пятницу, 30 апреля 2021 года возле поселка Ямки Грачевского района. В автокатастрофе на Ставрополье разбилась детская баскетбольная команда, ехавшая на соревнования. Погибли 5 девочек, еще 6 человек получили тяжелые травмы. 6 июня в Грачевском районном суде прошло очередное заседание. Дело в том, что у обвиняемых подошел к концу срок пребывания под стражей, и надо было выбрать новую меру пресечения. В итоге директора спортшколы Татьяну Астафьеву и водителя «девятки» Максима Ларионова, который спровоцировал аварию, освободили в зале суда, а водителю микроавтобуса Руслану Нахметову продлили домашний арест еще на 3 месяца.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Грачевского районного суда, 7 июня у подсудимых Астафьевой и Нахметова закончились 6 месяцев домашнего ареста, а у Ларионова – срок заключения под стражей. 6 июня судья Игорь Щербинин освободил из под стражи Ларионова и Астафьеву. У суда нет законных оснований держать обвиняемых по таким статьям под домашним арестом больше шести месяцев. Их отпустили под подписку о невыезде - они не имеют право покидать территорию Ставропольского края и обязаны вести себя надлежащим образом.

У водителя микроавтобуса Нахметова более тяжкая статься, которая позволяет суду подержать его под домашним арестом еще 3 месяца, то есть до 7 сентября 2022 года.

Уголовное дело насчитывает уже 40 томов. Следующее заседание назначено на 14 июня.

Напомним, в тот день девочки из ДЮСШОР №2 Волгограда ехали на соревнования в Черкесск. Поездку организовали сами, ехали без сопровождения полиции. 36-летний житель Ставрополья на «девятке» нарушил правила и во время обгона, задел грузовик. Многотонную машину повело, она завалилась на бок и в нее на полной скорости врезался «Мерседес Бенц» с баскетбольной командой и их сопровождающими. После ДТП директора спротшколы, водителя микроавтобуса и спровоцировавшего ДТП водителя лекговушки арестовали.

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