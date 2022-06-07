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Общество7 июня 2022 13:48

В музее «Сталинградская битва» вручили ордена Мужества семьям погибших героев

Их присвоили посмертно семи волгоградцам
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Награды вручили семьям семи волгоградцев. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

Награды вручили семьям семи волгоградцев. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 7 июня собрались военные, чиновники и семьи погибших в спецоперации военных. Родственникам вручали ордена Мужества, которые заслужили их сыновья, отцы, мужья. В торжественной обстановке назвали имени семи волгоградцев, которые отдали свой долг Родине в военной спецоперации. Слова благодарности за воспитание настоящих героев, которые защищали интересы России, произносили замгубернатора Олег Николаев, полковник в отставке Александр Струков и военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.

Как сообщили в музее-панораме "Сталинградская битва", награды получили семьи старшего лейтенанта Евгения Зеленькова, рядового Александра Епифанова, прапорщика Михаила Селиванова, сержанта Михаила Шабаева, прапорщика Константина Ваганова, лейтенанта Максима Сафронова, старшего лейтенанта Руслана Маликова.