В музее «Сталинградская битва» вручили ордена Мужества семьям погибших героев

Награды вручили семьям семи волгоградцев. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 7 июня собрались военные, чиновники и семьи погибших в спецоперации военных. Родственникам вручали ордена Мужества, которые заслужили их сыновья, отцы, мужья. В торжественной обстановке назвали имени семи волгоградцев, которые отдали свой долг Родине в военной спецоперации. Слова благодарности за воспитание настоящих героев, которые защищали интересы России, произносили замгубернатора Олег Николаев, полковник в отставке Александр Струков и военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.

Как сообщили в музее-панораме "Сталинградская битва", награды получили семьи старшего лейтенанта Евгения Зеленькова, рядового Александра Епифанова, прапорщика Михаила Селиванова, сержанта Михаила Шабаева, прапорщика Константина Ваганова, лейтенанта Максима Сафронова, старшего лейтенанта Руслана Маликова.