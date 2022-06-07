Из-за праздников в Волгоградской области изменят расписание пригородные поезда

Электрички изменят график в праздники. Фото: ПривЖД

В 2022 году День России выпадает на воскресенье, поэтому понедельник также станет выходным днем. Из-за праздников пригородные поезда в Волгоградской области 13 июня 2022 года будут курсировать по расписанию выходного дня, а в Волгограде пустят дополнительные электрички, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так, 13 июня 2022 в Волгограде пустят дополнительные городские электрички на направлениях Тракторная Пассажирская – Канальная и Канальная – Волгоград-1. Кроме того, пригородные поезда Петров Вал – Качалино (и обратно) и Арчеда – Алексиково вместо 12 июня 2022 года будут стоять в расписании на 13 июня. А поезда Алексиково – Урюпино (и обратно) и Алексиково – Арчеда назначены на 24 июня вместо 13 июня. Пассажиров просят заранее ознакомиться с графиком движения.

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