Порывистый ветер без жары: погода в Волгограде и области на 8 июня

В среду в Волгограде будет переменная облачность без дождей Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области на несколько дней отступила сильная жара, столбики термометров в дневные часы держатся ниже +30 градусов. Ушли из региона и дожди. В среду, 8 июня, синоптики обещают погоду без осадков. В районах северо-западный ветер будет дуть с порывами до 9-14 м/с, в областном центре его скорость составит 5-10 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха ночью составит +10...+15º, в северной части региона +5...+10º. В среду днем +23...+28º. В Волгограде ближайшей ночью +11...+13º, днем +24...+26º.