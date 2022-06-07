Под Волгоградом женщина пыталась убить гражданского супруга за упреки об алкоголизме

В полицию о криминальном характере травмы сообщили врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышине конфликт пары сожителей едва не обернулся трагедией. 6 июня в центральную городскую больницу поступил 73-летний мужчина с ранение брюшной полости. Об этом медики сообщили в полицию. Оперативники приехали на место случившегося и задержали 66-летнюю гражданскую супругу, которая во всем созналась. В тот день пара распивала алкогольные напитки, во время чего возникла ссора, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Гражданские супруги начали друг друга оскорблять, мужчина стал упрекать сожительницу в ее склонности к алкоголизму и наличию девяти судимостей. Женщина не выдержала этого, взяла кухонный нож и ударила сожителя в живот. Потом она вызвала скорую помощь.

Следователи полиции Камышина возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Женщина задержана, ей грозит до десяти лет тюрьмы.