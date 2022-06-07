В Волгограде бойцов ОМОН наградили за участие в спецоперации

Вручение наград. Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области

В Волгограде наградили бойцов ОМОН «Сталинград», которые отличились в специальной военной операции на Украине. Согласно указу президента медали «За отвагу» за мужество в бою и выполнение поставленных задач получили восемь сотрудников. Вручил госнаграды подчиненным начальник управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Это уже не первые награды, которые получили бойцы подразделения. Вручая награды, Юрий Тупиков отметил, что в ОМОН «Сталинград» служат достойные представители Отечества, которые с честью выполняют свой воинский долг.