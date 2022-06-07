Через Волгоград на Черное море впервые начнет ходить двухэтажный поезд

Фото: Приволжская железная дорога

Жители Волгограда и области смогут отправляться на отдых на Черное море на двухэтажных поездах. Такие составы начнут ходить со следующей недели. Новый поезд №569/570 будет следовать по маршруту «Самара – Имеретинский курорт» с 17 июня. Из Волгограда поехать на море можно будет с 18 июня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, в Волгоградской области поезд будет делать остановки в Петровом Вале, Волгограде и Котельниково.

Из Волгограда двухэтажный поезд будет отправляться в 9.48. На Имеретинский курорт он будет пребывать на следующий день в 11.50. Поезд №569/570 будет ходить один раз в пять дней. В составе – двухэтажные вагоны купе и один СВ, в одном их них есть специальные подъемники для пассажиров на колясках. Стоимость билетов начинается от 2064 рублей.