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Туризм7 июня 2022 8:42

Через Волгоград на Черное море впервые начнет ходить двухэтажный поезд

Состав будет курсировать раз в пять дней
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Приволжская железная дорога

Фото: Приволжская железная дорога

Жители Волгограда и области смогут отправляться на отдых на Черное море на двухэтажных поездах. Такие составы начнут ходить со следующей недели. Новый поезд №569/570 будет следовать по маршруту «Самара – Имеретинский курорт» с 17 июня. Из Волгограда поехать на море можно будет с 18 июня. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, в Волгоградской области поезд будет делать остановки в Петровом Вале, Волгограде и Котельниково.

Из Волгограда двухэтажный поезд будет отправляться в 9.48. На Имеретинский курорт он будет пребывать на следующий день в 11.50. Поезд №569/570 будет ходить один раз в пять дней. В составе – двухэтажные вагоны купе и один СВ, в одном их них есть специальные подъемники для пассажиров на колясках. Стоимость билетов начинается от 2064 рублей.