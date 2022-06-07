В Волгограде из-за ремонта сузят проезжую часть на улице Раздольной

В частном секторе обновят дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В частном секторе на Ангарском рабочие приступили к ремонту дороги на улице Раздольной. Сейчас подрядчик устанавливает бордюрный камень вдоль 300-метрового участка проезжей части от Верхнебалканской улицы до Продольной. Вскоре автомобилистам придется менять привычные маршруты – из-за ремонта на Раздольной возможно временное сужение проезда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Водителям следует заранее планировать поездки в границах Дзержинского района и выбирать альтернативные пути объезда, в частности, по улице Полины Осипенко, - рассказали в мэрии.

Улица Раздольная не видела капремонта десятилетия. Асфальт на этом участке сохранился лишь местами, дорога давно превратилась в грунтовку. Вскоре компания «Дорстрой-34» проведет здесь полную реконструкцию. Сначала сделают дорожное основание, поверх него уложат два 5-сантиметровых слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Плюс вдоль дороги впервые появится бордюр, для пешеходов сделают тротуары.

Кроме Раздольной на Ангарском в этом году обновят асфальт на улицах Калеганова и Твардовского. Также в Дзержинском районе отремонтируют дороги на улицах Новодвинской и Кутузовской, Кунцевской, Рузаевской и других. Все это делается за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги».