У волгоградцев с симптомами ОРВИ не выявили ковид

У волгоградцев с ОРВИ выявляют парагрипп, риновирус и аденовирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время жары в Волгоградской области есть риск простыть под кондиционерами и сплит-системами. Некоторые волгоградцы летом не обходятся без таблеток из-за ОРВИ. Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями за период с 30 мая по 5 июня. Заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 42% и не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ведомстве. У заболевших выявили вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус и аденовирус. А коронавирус среди пациентов с ОРВИ за неделю не нашли.

Отметим, в Волгоградской области ежедневно ковидом заражается порядка 130 жителей. Чтобы обойтись без заражения ОРВИ и COVID-19 в Управлении Роспотребнадзора настаивают на соблюдении «респираторного» этикета: не стоит прикасаться руками к лицу, рту, носу, глазам. Также специалисты отмечают необходимость мыть руки мылом и водой.

Напомним, из-за снижения заболеваемости коронавирусом в регионе приостановили все ограничительные меры, которые были введены в начале пандемии. С 4 июня перестал действовать масочный режим.