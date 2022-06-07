Волгоградцы впервые за 18 лет увидят парад пяти планет

Парад планет можно увидеть 10 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградское ночное небо очень красиво в безоблачную погоду. Особенно, если знаешь на что смотреть, а еще лучше, если есть специальная техника, через которую можно увидеть астрономические явления. Волгоградский планетарий анонсировал интересное событие в нашей солнечной системе. 10 июня пять планет можно наблюдать на одной линии. Это произойдет впервые за 18 лет.

- Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в порядке их удаления от Солнца и на предрассветном небе будет возможность увидеть их одновременно, - сообщают специалисты Волгоградского планетария.

Правда, невооруженным взглядом их не рассмотреть. Нужен телескоп. Подойдет даже любительский. А вот звездопадов в ближайшее время не будет. Так что с желаниями придется подождать. Активные потоки ожидаются ближе к августу.