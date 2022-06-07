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Общество7 июня 2022 7:58

Волгоградцы впервые за 18 лет увидят парад пяти планет

В ону линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Парад планет можно увидеть 10 июня

Парад планет можно увидеть 10 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградское ночное небо очень красиво в безоблачную погоду. Особенно, если знаешь на что смотреть, а еще лучше, если есть специальная техника, через которую можно увидеть астрономические явления. Волгоградский планетарий анонсировал интересное событие в нашей солнечной системе. 10 июня пять планет можно наблюдать на одной линии. Это произойдет впервые за 18 лет.

- Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в порядке их удаления от Солнца и на предрассветном небе будет возможность увидеть их одновременно, - сообщают специалисты Волгоградского планетария.

Правда, невооруженным взглядом их не рассмотреть. Нужен телескоп. Подойдет даже любительский. А вот звездопадов в ближайшее время не будет. Так что с желаниями придется подождать. Активные потоки ожидаются ближе к августу.