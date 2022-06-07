В Волгограде готовятся к капремонту ЦКЗ

ЦКЗ дождется капремонта впервые за 33 года. Фото: ВОФ

Вскоре в Волгограде начнется капитальный ремонт здания филармонии. Проект реконструкции Центрального концертного зала на набережной уже год разрабатывает ростовская компания «КС-Девелопмент». До декабря 2022 года проект обновления ЦКЗ должен получить положительное заключение государственной градостроительной экспертизы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной филармонии.

Согласно проекту, в ЦКЗ отремонтируют кровлю и заменят все инженерные системы. На сцене полностью обновят освещение, а также проекционное и звуковое оборудование. Впервые на главной концертной площадке региона планируют установить нижнюю механику сцены. Обновят и интерьер зала. Здесь будут новая акустика и кресла, стены, пол и потолок будут выглядеть по-новому. Плюс к этому изменится планировка фойе ЦКЗ, буфет вынесу в отдельную зону, заменят витражное остекление.

Построенное в 1989 году здание Волгоградской филармонии дождется капремонта впервые за 33 года. До этого здесь обновляли лишь отдельные помещения и коммуникации.